Trilho Internacional dos Apalaches em Oleiros recebeu 359 participantes em escaladas

"Ao longo de 2019, foram 359 os participantes que em 14 ações distintas, devidamente acompanhados por um número mínimo de dois monitores, puderam usufruir daquele equipamento, o qual proporciona vários níveis de aprendizagem", explica, em comunicado, este município do distrito de Castelo Branco.



As experiências de escalada gratuitas no Trilho Internacional dos Apalaches decorrem no terceiro sábado de cada mês, desde o final de 2018.



"No ano passado, esta iniciativa proporcionou dez ações mensais (duas não se puderam realizar devido às condições climatéricas), as quais tiveram uma adesão média de 12 participantes por ação", lê-se na nota.



Em março de 2019, foi ainda realizado um encontro de escalada e duas ações pontuais de escalada, uma destinada a um grupo de turistas espanhóis e outra a estudantes do Agrupamento de Escolas Padre António de Andrade.



A par das 32 vias existentes no Miradouro do Zebro, o trilho português do mais famoso percurso pedestre do mundo oferece ainda outras 15 vias de escalada e uma via ferrata, (itinerário preparado nas paredes rochosas da montanha com escadas, cabos e pitões destinado a facilitar a progressão e otimizar a segurança dos montanhistas) uma das poucas existentes em Portugal.



Para este ano, existem já 12 datas marcadas para iniciativas de escalada.