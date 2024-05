Triplo de Doncic dá triunfo aos Mavericks na final da Conferência Oeste da NBA

Depois de venceram o primeiro jogo, os Mavericks estavam a perder o segundo jogo da final de conferência por cinco pontos a pouco mais de um minuto do final do jogo, mas um triplo de Kyrie Irving encurtou a distância para dois.



Depois de algumas falhas de parte a parte nos últimos segundos, a bola ficou nas mãos do ‘astro’ esloveno Luka Doncic, que superou a oposição do poste francês Rudy Gobert e ‘atirou’ um triplo a cerca de três segundos do fim, para dar o triunfo à sua equipa, que agora vence por 2-0.



Doncic terminou o encontro com um ‘triplo-duplo’, com 32 pontos, 10 ressaltos e 13 assistências, bem apoiado pelos 20 pontos de Irving e 16 de Gafford.



Do lado dos Timberwolves, Naz Reid saiu do banco para ser o melhor marcador, com 23 pontos, enquanto Anthony Edwards, grande figura da equipa, terminou com 21, mas apenas com cinco lançamentos de campo concretizados em 17 tentados.