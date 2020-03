Trump felicita adiamento dos JO para 2021 e garante que vai assistir

“Parabéns ao primeiro-ministro do Japão, (Shinzo) Abe e ao COI [Comité Olímpico Internacional] pela decisão muito sábia de organizar os Jogos Olímpicos em 2021. Será um grande sucesso e mal posso esperar para estar lá!”, escreveu Donald Trump numa mensagem hoje divulgada através da rede social Twitter.



Não foi anunciada oficialmente uma nova data para os Jogos, tendo o presidente do COI referido apenas a um período “antes ou durante o verão de 2021”.



Se Donald Trump não for reeleito em novembro, terá de deixar o cargo de Presidente dos Estados Unidos em janeiro de 2021.



A consultora Control Risks alertou, no início deste mês, que a pandemia da doença Covid-19 poderá comprometer a reeleição do Presidente norte-americano em caso de recessão económica.



“É provável que os prejuízos económicos causados por uma pandemia prolonguem a instabilidade política em alguns países e aumentem a ameaça de agitação civil por causa de cortes nos gastos públicos”, defendem os analistas da consultora num documento a que a Lusa teve acesso.



Os analistas estimam que a Covid-19 reduzirá o crescimento económico dos EUA em 2020, sendo que uma pandemia poderá mesmo levar o país a uma recessão económica.



“A desaceleração prejudicará o discurso de reeleição do Presidente Donald Trump e com uma recessão em 2020 - acompanhada de perturbações sociais generalizadas - provavelmente perderá a Casa Branca”, preveem os consultores no documento.



As eleições presidenciais norte-americanas realizam-se no início de novembro.