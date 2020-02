Tsitipas confirma presença no Estoril Open2020

O grego, número 6 mundial, estará de volta ao Estoril a partir de 25 de maio.





"O Estoril é um lugar muito especial para mim e estou ansioso por criar novas memórias em Portugal, depois de, no ano passado, ter vivido um dos melhores momentos da minha carreira até então", referiu o sexto classificado do 'ranking' ATP, numa mensagem enviada à organização do evento português, a 3Love.



Depois de confirmada a presença do vimaranense João Sousa e do canadiano Félix Auger-Aliassime, o ATP 250 português garante o regresso do jovem grego, de 21 anos, que já detém quatro títulos do circuito profissional, entre os quais as ATP Finals de 2019, que decorreram em Londres.



"Estamos muito orgulhosos por garantir um dos jogadores mais valiosos do circuito ATP, que, para mais, é o nosso campeão em título. Existe uma ligação muito forte ao Stefanos Tsitsipas, que tem sido uma aposta nossa desde 2018, e isso foi determinante para o seu regresso" defendeu o direto do Estoril Open, João Zilhão.