Tsitsipas eliminado no torneio de ténis de Miami

Tsitsipas, que perdeu a final do Open da Austrália frente ao sérvio Novak Djokovic, em janeiro, tem enfrentado dificuldades devido a uma lesão num ombro, tendo perdido logo na ronda inaugural em Indian Wells, enquanto em Miami passou com alguma dificuldade a segunda ronda perante o chileno Cristian Garin.Frente a Kachanov, 16.º jogador do mundo, não conseguiu contrariar o jogo do oponente russo, que se mostrou mais sólido e constante e que manteve sempre o seu jogo de serviço face ao grego, que só teve duas oportunidades para o quebrar, vencendo o encontro por 7-6 (7-4) e 6-4.Em bom momento continua o espanhol Carlos Alcaraz, que recuperou recentemente a liderança do ranking mundial, tendo ultrapassado em dois "sets", por duplo 6-4, o norte-americano Tommy Paul, 19.º da hierarquia.Na competição feminina, a cazaque Elena Rybakina (sétima do mundo) ultrapassou com facilidade a italiana Martina Trevisan (24.ª) por 6-3 e 6-0, acedendo pela primeira vez às meias-finais deste torneio, no qual tenta conquistar o "Sunshine Double" (vitórias em Indian Wells e Miami), feito que apenas três jogadoras alcançaram: a alemã Steffi Graf, por duas vezes, a belga Kim Clijsters e a bielorrussa Victoria Azarenka.