Tsitsipas revalida título em Monte Carlo

Na final do torneio de terra batida monegasca, Fokina, responsável por afastar o sérvio Novak Djokovic, número um mundial, na segunda ronda, não conseguiu hoje repetir a proeza de ultrapassar um dos jogadores mais bem cotados do mundo.



O jogador helénico, quinto da hierarquia e terceiro cabeça de série, precisou de uma hora e 37 minutos para ultrapassar o espanhol (46.º), que já confirmou a presença na próxima edição do Estoril Open, por 6-3 e 7-6 (7-3).



Após a final, o campeão do Estoril Open em 2019 admitiu que Fokina o surpreendeu pela luta que deu no encontro, mas “manter a calma” foi a chave para poder voltar a erguer um troféu.



“Estou muito orgulhoso de mim mesmo. As coisas não estavam a ir bem a certo ponto, mas consegui manter a calma para terminar a partida. Às vezes, duvidamos de nós, mas é sempre importante manter a cabeça erguida. Ele lutou em momentos que eu não esperava que lutasse e sabia que seria um adversário perigoso. Acho que vamos assistir a grandes resultados dele no futuro”, observou.