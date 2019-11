Tsitsipas supera Federer e discute título das finais ATP pela primeira vez

Tsitsipas, sexto do ‘ranking’ mundial, mostrou-se mais consistente durante uma hora e 37 minutos do encontro e o ‘break’ conseguido no primeiro parcial, quando Federer serviu pela primeira vez, foi crucial para rapidamente se colocar com um confortável 3-0 a seu favor e pressionar o veterano suíço (terceiro da hierarquia), longe do seu nível habitual.



No segundo ‘set’, Federer voltou a ceder no seu serviço, ainda recuperou com o primeiro e único ‘break’ a Tsitsipas, mas o grego respondeu com nova quebra e ‘embalou’ para a final de domingo, diante do austríaco Dominic Thiem ou do campeão em título, o alemão Alexander Zverev, que ainda hoje lutam pela outra vaga.



No final do encontro, ainda dentro do ‘court’, o jovem, de apenas 21 anos, exultou com o triunfo e recordou os tempos em que assistia à prova como espetador.



“Lembro-me de quando era uma destas crianças assistindo a este torneio e não imaginava poder ver-me aqui como estou agora. Mas aconteceu, os sonhos tornam-se realidade", disse Tsitsipas.



Sobre a exibição na capital inglesa, o número seis do mundo manifestou-se “orgulhoso pelo ótimo desempenho” e não escondeu que “foi mentalmente complicado” superiorizar-se a um tenista que considera ser uma “inspiração”.