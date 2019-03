Tsunekazu Takeda retira-se devido a escândalo

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Mar, 2019, 10:52 / atualizado em 15 Mar, 2019, 10:52 | Outras Modalidades

Em declarações ao canal estatal NHK, fonte próxima do processo garantiu que a retirada de Tsunekazu Takeda "é inevitável", tendo em conta a sua implicação no caso de compra de votos.



Takeda, que preside ao COJ desde 2001, tencionava candidatar-se a um novo mandato em junho.



O presidente do COJ, considerado um dos principais artífices da vitória da candidatura nipónica, está a ser investigado pelas autoridades francesas por corrupção ativa.



Na base das suspeitas está o pagamento de 1,8 milhões de euros à empresa Black Tidings, detida, na altura, pelo senegalês Massata Diack, filho do então presidente da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), Lamine Diack.



Essa verba, oficialmente destinada à preparação de dois relatórios, terá servido para subornar os membros africanos do COI, através da influência de Lamine Diack, que, na altura, fez campanha pela capital japonesa.