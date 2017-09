Tudo a postos para o Portugal Masters

RTP 20 Set, 2017, 20:47 / atualizado em 20 Set, 2017, 20:47 | Outras Modalidades

Filipe Lima e Ricardo Melo Gouveia, os dois únicos portugueses que competem no European Tour, a primeira divisão europeia, estão confiantes e desejosos de uma boa prestação no Portugal Masters em Vilamoura.



Filipe Lima disse em em entrevista que entra sempre para vencer:"Venho cá para ganhar, como sempre, mas no golfe nunca se sabe. Agora estou a jogar melhor e por isso é só jogar bem e rezar um bocadinho".



O golfista português vem da sua melhor classificação da época (16º lugar) e do seu melhor resultado do ano (10 abaixo do Par), no KLM Open, que terminou no Domingo, na Holanda.



Ricardo Melo Gouveia, que no ano passado foi 22º em Vilamoura com 15 pancadas abaixo do Par, um recorde nacional no torneio, concorda com o seu companheiro da seleção olímpica portuguesa de que o jogo no green será fundamental: ”Patar” bem será extremamente importante esta semana, visto que os roughs não estão muito altos e a diferença será feita nos greens. É uma questão de meter mais putts e isso irá fazer a diferença no meu jogo. Tenho treinado muito isso nos últimos dias, os treinos têm-me corrido bastante bem esta semana e sinto-me bastante mais confiante do que na semana passada".



11º Portugal Masters apresenta um número recorde de 13 portugueses inscritos, bem como quatro campeões de torneios do Grand Slam, dois vencedores de World Golf Championships e ainda oito jogadores que já venceram esta competição e procuram tornar-se no primeiro a erguer o troféu por duas vezes.



Os 13 portugueses são os amadores Vítor Lopes e Tomás Melo Gouveia, os profissionais Ricardo Melo Gouveia, Filipe Lima, Pedro Figueiredo, Tomás Silva, Tiago Cruz, João Carlota, Tomás Bessa, Tiago Rodrigues, Hugo Santos, João Ramos e Miguel Gaspar.





Também os campeões de torneios do Grand Slam vaõ estar presente: o inglês Danny Willett, o irlandês Padraig Harrington, o espanhol José Maria Olazábal e o escocês Paul Lawrie, sendo que Harrington venceu no ano passado e Lawrie esteve bem metido na luta pelo título.



Para além de Harrrington, os outros ex-campeões do Portugal Masters são o inglês Andy Sullivan (2015), o francês Alexander Lévy (2014), o irlandês Shane Lowry (2012), o inglês Tom Lewis (2011), o australiano Richard Green (2010), o espanhol Álvaro Quirós (2008) e o inglês Steve Webster (2007).







