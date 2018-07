Turn the Tide on Plastic garante o sexto lugar da classificação geral da Volvo Ocean Race

Comentários 01 Jul, 2018, 10:54 | Outras Modalidades

O dia começou com o SHK / Scallywag e o Turn the Tide on Plastic empatados na classificação. O mecanismo de desempate é a posição final nas In-Port Race Series e , os Scallywags de David Witt tinham uma vantagem de três pontos.



Mas se Caffari conseguisse igualar ou passar o Scallywag na classificação das In-Port Series, a sua equipa passaria para o sexto lugar na classificação geral ganhando o desempate.



Muitas coisas precisavam de dar certo para Caffari e, incrivelmente, tudo aconteceu.



Não parecia bem no início, quando o Turn the Tide foi penalizado por não dar prioridade ao AkzoNobel num cruzamento apertado. Mas na rondagem seguinte o Scallywag ficou preso na bóia enquanto o resto da frota passava sem problemas.



Quando se soltaram da bóia, estavam bem atrasados e sem tempo para recuperar.



O resultado obtido pelo Scallywag, combinado com o quarto lugar do Turn the Tide on Plastic, significa que a equipa de Dee Caffari está no sexto lugar pela primeira vez na prova.



“Fizemos uma boa regata e até tivemos uma penalidade. Mas nós tivemos uma boa velocidade, fizemos boas manobras e, felizmente, havia alguns barcos entre nós e o Scallywag ”, disse Caffari.



"É a melhor maneira de terminar. Todos vamos embora a saber podemos acabar bem, evoluímos muito e podemos recuperar posições. As pessoas não sabiam se poderíamos fazê-lo, mas fizemos, e terminamos bem. ”



Esta não foi a única alteração n classificação. O herói local Bouwe Bekking do Team Brunel teve uma largada perfeita e liderou a regata do início ao fim.



Esta vitória, combinada com o terceiro lugar do AkzoNobel, significa que os dois skippers holandeses terminaram empatados no terceiro lugar das In-Port Race Series, com o Brunel vencer o desempate para o último lugar do pódio, em virtude de uma melhor classificação geral.



“Estamos realmente felizes, claro, não só por nós mesmos, mas também pelo público holandês. Pelo facto de termos ganho e o AkzoNobel ter terminado em terceiro , não se pode pedir muito mais do que isto ”, disse Bekking.



"É bom terminar aqui aprova, onde comecei minha carreira de velejador oceânico. Estou muito feliz por terminar desta forma e quero agradecer todo o apoio que aqui tivemos. ”



Para Bekking, a vitória na regata de hoje marca uma carreira que incluiu oito participações da Volvo Ocean Race. Foi um dia fantástico para o herói holandês da vela vencer a In-Port.



A Brunel In-Port Race marca a última competição nesta edição da Volvo Ocean Race.



Notícias sobre a próxima edição podem ser esperados em breve.



Classificação final das In-Port Series da Volvo Ocean Race



1. MAPFRE - 64 pontos



2. Dongfeng Race Team - 56 pontos



3. Team Brunel - 50 pontos



4. team AkzoNobel - 50 pontos



5. Vestas 11th Hour Racing- 35 pontos



6. Turn the Tide on Plastic - 25 pontos



7. Sun Hung Kai / Scallywag - 25 pontos







Classificação final da Volvo Ocean Race



1. Dongfeng Race Team - 73 pontos



2. MAPFRE - 70 pontos



3. Team Brunel - 69 pontos



4. team AkzoNobel - 59 pontos



5. Vestas 11th Hour Racing - 39 pontos



6. Turn the Tide on Plastic - 32 pontos *



7. SHK / Scallywag - 32 pontos *