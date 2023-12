UAE Emirates confirma João Almeida na Vuelta

Terceiro classificado na Volta à Itália em 2023, João Almeida já tinha sido confirmado na segunda-feira como um dos elementos da UAE Emirates para a próxima Volta a França.



“Sem dúvida o João tem uma motivação especial, conhece o contrarrelógio e defende-se bem na modalidade. É uma bela corrida e estamos entusiasmados para fazer algo importante”, disse Matxín.



A competição principia com um contrarrelógio entre Lisboa e Oeiras, de 12 quilómetros, em 17 de agosto, seguindo-se duas tiradas planas, entre Cascais e Ourém (191 quilómetros) e entre Lousã e Castelo Branco (182).



“A Vuelta 2024 é uma bela aposta, com um contrarrelógio inicial em Lisboa e outro no final. Na véspera haverá um dia de montanha, no Picón Blanco que pode mudar a corrida, com quase 5.000 metros de desnível”, elogiou, destacando igualmente como etapas chave, de montanha, as que terminam em Los Ancares e Lagos de Covadonga.



Apesar do elogio a João Almeida, o responsável da UAE Emirates atribui o favoritismo ao esloveno Tadej Pogacar, ao dinamarquês Jonas Vingegaard e ao esloveno Primoz Roglic.



Além da Volta a Espanha, João Almeida vai estrear-se na França, além de ir competir nos Jogos Olímpicos.



“Temos os Jogos Olímpicos, depois a Vuelta a começar em Portugal… também é bastante especial. Temos de gerir bem o calendário. Pessoalmente, antes de saber que ia começar em Portugal, o meu objetivo era só o Tour e os Jogos Olímpicos, obviamente se for (convocado), e, se calhar, deixar a Vuelta como um plano B, se me sentisse bem. Mas começando em Portugal… raramente acontece uma grande Volta começar no nosso país, então acho que era muito bom fazer a Vuelta”, disse João Almeida, à newsletter da Federação Portuguesa de Ciclismo.