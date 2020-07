UCI anuncia medidas severas para quebras de protocolo sanitário

"Se um organizador de um evento não implementar as medidas requeridas pelo protocolo, a UCI pode tomar uma série de ações, de avisos formais para que sejam aplicadas à retirada do calendário internacional desse ou qualquer outro evento desse organizador", explicou, em comunicado, a entidade que regula o ciclismo mundial.



Uma versão anterior do protocolo apenas incluía multas de 930 a 9.300 euros para quebras, reforçando agora as medidas após discussões com as várias partes envolvidas na retoma do ciclismo de estrada.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 660 mil mortos, incluindo 1.725 em Portugal.