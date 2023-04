Ucrânia decreta proibição de competição em provas com russos e bielorrussos

O decreto, do Ministério da Juventude e Desportos, segue-se à oposição assumida pela Ucrânia relativamente aos esforços do Comité Olímpico Internacional (COI) para a reintegração dos competidores russos e bielorrussos, como neutrais e sem qualquer símbolo nacional.



A iniciativa deverá funcionar como pressão para os organismos desportivos escolherem entre a admissão de russos e bielorrussos e o risco de um boicote ucraniano.



Depois do anúncio da Ucrânia, na semana passada, de que ia bloquear os seus atletas de competirem contra russos e bielorrussos, o COI afirmou que tal medida "só iria atingir a comunidade dos atletas ucranianos". O COI ainda não comentou o decreto de hoje.



O decreto refere-se expressamente às delegações e seleções nacionais e não é claro sobre se afeta os jogadores individuais nos circuitos masculino e feminino de ténis, onde russos e bielorrussos têm continuado como neutrais.



Também não é claro relativamente às qualificações para o Campeonato da Europa de futebol, em que a Bielorrússia participa, mas a Rússia não. Ucrânia e Bielorrússia estão em grupos diferentes e impedidas de se cruzarem nos play-offs.



De início, há um ano, o COI recomendou às federações a exclusão de russos e bielorrussos, mas agora defende o seu regresso como atletas neutrais, dizendo que o afastamento puro e simples é discriminatório.



No entanto, o COI recomenda o afastamento de atletas ligados às forças armadas, nas modalidades individuais.



As federações desportivas internacionais não ficam obrigadas a seguir a recomendação do COI, que, por seu lado, ainda vai tomar uma posição sobre Paris2024.



Em 2022, a Ucrânia boicotou eventos de qualificação do judo, depois da federação internacional desta modalidade ter aceitado a participação de russos e bielorrussos, incluindo vários militares.