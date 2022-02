Ucrânia. Euroliga de basquetebol afasta clubes russos das suas competições

Esta medida implica o CSKA Moscovo, UNICS Kazan e Zenit São Petersburgo na Euroliga, bem como o Lokomotiv Kuban Krasnodar na Eurocup.



A Euroliga informou que vai “supervisionar continuadamente a evolução da situação” na Ucrânia e assume que, se a mesma não for positiva, serão anulados todos os resultados até agora com formações do país de Vladimir Putin.



“A Euroliga e os seus clubes reiteram o seu firme compromisso com a paz, contra qualquer ato de violência ou guerra, e continuarão a usar a sua voz para promover o respeito, a inclusão e a diversidade, valores que estão na base da organização e das suas equipas”, conclui o organismo.



Numa primeira reação, o conselho executivo da Euroliga de basquetebol tinha anunciado a proibição de jogos em solo russo.



A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de quase 500 mil deslocados para a Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.



O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.



O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.