UEFA Futsal Cup: Treinador diz que Sporting está preparado para adversário "fortíssimo"

O Inter Movistar "é um adversário fortíssimo (...) e estamos convictos das dificuldades, mas acima de tudo preparados e cientes do nosso valor e do que podemos fazer", disse Nuno Dias hoje na antecipação da final de domingo, em Saragoça, Espanha.



O treinador do Sporting espera que "as arbitragens estejam ao nível dos intervenientes e que sejam coerentes nos critérios": "A única coisa que peço é que tenham o mesmo critério", insistiu.



O Inter Movistar já ganhou quatro vezes a UEFA Futsal Cup e é o atual campeão europeu, depois de ter vencido o Sporting na final de 2017, por 7-0, em Almaty (Cazaquistão).



"O ano passado foi uma final inédita, com um resultado que na minha opinião não condiz com aquilo que aconteceu", disse Nuno Dias, insistindo que este ano o Inter Movistar "não é a mesma equipa, mas não deixa de ser uma equipa poderosa".



O treinador dos 'leões' admite que os seus jogadores têm "alguma ansiedade (...), mas quando amanhã (no domingo) a bola começar a rolar tudo vai ser ultrapassado e tudo vai ser diferente".



Depois de ter sido finalista em 2011 e 2017, o Sporting volta assim a tentar ganhar um título que, em Portugal, apenas o Benfica conquistou, em 2010.



Nuno Dias considerou que a assistência vai apoiar, "na sua grande maioria, o Inter Movistar, mas mesmo assim os sportinguistas presentes "vão ser um grande apoio" para a equipa.



O jogo será às 20:00 (19:00 em Lisboa) no Pavilhão Príncipe Felipe, em Saragoça.