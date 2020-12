UEFA junta-se ao Pacto Europeu para o Clima da União Europeia

Segundo a UEFA, o líder do organismo que gere o futebol europeu, Aleksander Ceferin, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falaram sobre os maiores desafios, as metas prioritárias e os objetivos europeus, que vão desde a ação climática à igualdade e diversidade, passando pela recuperação económica e a saúde.



Ceferin assegurou a Von der Layen que o futebol europeu está ao lado da CE no que refere à ação climática, e empenhado em consciencializar e mobilizar mais cidadãos para o objetivo de tornar a Europa um continente climaticamente neutro até 2050.



A UEFA mostrou-se também disponível para utilizar o campeonato europeu do próximo ano, adiado este verão devido à pandemia de covid-19, para promover objetivos comuns como a inclusão social, a integração e a sustentabilidade.



A presidente da CE considerou “excelente poder contar com a UEFA como parceira no Pacto Europeu para o Clima”, enquanto o líder da UEFA garantiu que os dois organismos “são uma equipa poderosa para trabalhar em prol da próxima geração”.



O Pacto Europeu para o Clima integra o Pacto Ecológico Europeu e visa envolver os cidadãos e as comunidades nas ações em prol do clima e do ambiente.