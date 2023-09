O atual campeão em título e número um do ranking ATP derrotou Harris, que ocupa a 177.ª posição mundial, por 6-3, 6-1, 7-6(4), em quase duas horas e meia.O espanhol vai disputar a passagem para a ronda seguinte com o britânico Daniel Evans, número 26 do mundo.Evans, que venceu o holandês Botic van de Zandschulp, perdeu os dois jogos que disputou até agora contra Alcaraz.