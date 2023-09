US Open: Carlos Alcaraz qualifica-se para os oitavos de final

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número um do mundo, apurou-se hoje para os oitavos de final do Open dos Estados Unidos, ao vencer o britânico Daniel Evans em quatro sets.

Vencedor do ‘major’ nova-iorquino no ano passado, Alcaraz impôs-se ao 28.º da hierarquia mundial pelos parciais de 6-2, 6-3, 4-6 e 6-3, num encontro que durou três horas e 13 minutos, em Flushing Meadows, Nova Iorque.



Alcaraz, de 21 anos, procura nos Estados Unidos o seu terceiro título do Grand Slam, depois de ter vencido o Open dos Estados Unidos, no ano passado, e Wimbledon, este ano.



Nos oitavos de final do último ‘major’ da temporada, o tenista espanhol terá pela frente o italiano Matteo Arnaldi, 61.º do ranking ATP, que eliminou o britânico Cameron Norrie (16.º) em três sets.