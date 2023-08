US Open. Casper Ruud eliminado na segunda ronda

Zhang, número 67 do ranking ATP, começou melhor e venceu o primeiro parcial por 6-4, tendo Ruud, finalista do Open dos Estados Unidos no ano passado, respondido ao triunfar no segundo set, por 5-7.O tenista chinês voltou a dominar o terceiro parcial por 6-2 e, apesar do norueguês ter conseguido uma vitória por 0-6 em apenas 23 minutos no quarto set, Zhang garantiu a continuidade em Flushing Meadows com um novo 6-2 no último parcial.Zhang, de 26 anos, que em outubro foi o primeiro chinês a entrar no top 100 da classificação masculina, tornou-se também o primeiro chinês a vencer um dos cinco melhores tenistas do mundo.Na terceira ronda, Zhang vai defrontar o australiano Rinky Hijikata, número 110 do ranking mundial, para tentar chegar aos oitavos-de-final.Esta é a terceira vez que Ruud, de 24 anos, é eliminado de um torneio do Grand Slam na segunda ronda esta época, depois do Open da Austrália e de Wimbledon.No outro "major" da temporada, o norueguês, considerado um especialista em terra batida, chegou à final em Roland Garros, em França.