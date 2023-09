US Open: Coco Gauff apura-se pela primeira vez para as meias-finais

A tenista norte-americana Coco Gauff apurou-se hoje pela primeira vez para as meias-finais do Open dos Estados Unidos, último Grand Slam da temporada, depois de vencer a letã Jelena Ostapenko nos quartos de final.

Gauff, número seis do ranking mundial, bateu a 21.ª na hierarquia em apenas dois sets, pelos parciais de 6-0 e 6-2, num encontro que teve a duração de uma hora e nove minutos, em Flushing Meadows, Nova Iorque.



A tenista norte-americana de 19 anos, que tinha como melhor resultado no Open dos Estados Unidos a presença nos 'quartos' em 2022 e ainda procura o primeiro título num 'major', vai defrontar nas meias-finais a vencedora do duelo entre a checa Karolina Muchova, 10.ª do mundo, e a romena Sorana Cirstea, 30.ª da hierarquia.