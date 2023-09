US Open. Coco Gauff apurada para a final

Gauff, que aos 19 anos é a número seis mundial, a jogar em casa, contou com o apoio do público para derrotar Muchova, 10.ª no ranking WTA, por 6-4 e 7-5, num encontro que durou duas horas e quatro minutos, em Flushing Meadows, Nova Iorque.



As duas tenistas estavam pela primeira vez nas meias-finais do último Grand Slam da temporada.



Este encontro foi uma reedição da final deste ano do WTA 1.000 de Cincinnati, a 20 de agosto, na qual a norte-americana também bateu a checa, de 27 anos, vice-campeã de Roland Garros este ano.



A partida foi interrompida cerca de uma hora depois do início, numa altura em que Gauff já vencia por 6-4 e 1-0, quando foram ouvidos gritos de protesto de um grupo de espetadores na área superior das arquibancadas do Estádio Arthur Ashe.



De acordo com vídeos publicados nas redes sociais, três manifestantes colocaram-se em pé e gritavam pelo fim dos combustíveis fósseis. Dois foram expulsos, mas o terceiro tinha colado os pés descalços ao solo de cimento.



As forças de segurança demoraram mais de 30 minutos a conseguir remover o terceiro manifestante, que deixou o estádio escoltado pelos seguranças do torneio.



As duas tenistas recolheram os balneários e a partida foi retomada, após um período de aquecimento, depois de uma interrupção de quase 50 minutos.