US Open de ténis mantém arranque em agosto em Nova Iorque mas sem público

"O espetáculo vai continuar este verão em Nova Iorque", lê-se no site oficial do US Open, competição que vai ser disputada no Billie Jean King National Tennis Centre, em Nova Iorque, e transmitida ao vivo para todo o mundo.



Nova Iorque vai também receber o Masters 1000 de Cincinnati, prova que antecede o US Open.



"Estes dois eventos de ténis são os mais vistos na televisão nos Estados Unidos (EUA), e estamos entusiasmados, pelos jogadores, pelos fãs e por todos os nossos parceiros, por conseguirmos marcar o regresso do ténis", assinalou Mike Dowse, presidente executivo da Associação Nacional de Ténis dos EUA (USTA, na sigla em inglês).



Os Estados Unidos são o país com mais mortos (116.963) e mais casos de infeção confirmados (mais de 2,1 milhões) pelo novo coronavírus.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 443 mil mortos e infetou mais de 8,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



Em Portugal, morreram 1.523 pessoas das 37.672 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.