US Open: Djokovic cede "set" mas está na terceira ronda, Pliskova fora

Depois de ultrapassar facilmente na estreia o bósnio Damir Dzumhur, o número um mundial encontrou maiores dificuldades para superar o número 44 do ‘ranking’ ATP e só garantiu o triunfo ao cabo de quatro ‘sets’, pelos parciais de 6-7 (5-7), 6-3, 6-4 e 6-2, em três horas e 13 minutos.



“Tive de trazer alguma energia ao ‘court’. Quer dizer, é a forma como jogo. Tento colocar intensidade nestas condições tão estranhas em que estamos a jogar, num estádio vazio”, confessou o sérvio, após alcançar a 25.ª vitória da época, num ano em que ainda não perdeu qualquer encontro.



Eliminado Kyle Edmund, Djokovic vai prosseguir a sua missão de tentar conquistar o quarto triunfo em Nova Iorque e 18.º título do ‘Grand Slam’ frente ao alemão Jan-Lennard Struff, que bateu o norte-americano Michael Mmoh, responsável pela derrota de João Sousa na primeira ronda, por 6-2, 6-2 e 7-5.



Ao contrário do sérvio, o grego Stefanos Tsitsipas, quarto cabeça de série, assinou uma exibição sem percalços e eliminou o norte-americano Maxime Cressy em apenas três partidas, por 7-6 (7-2), 6-3 e 6-4, num encontro em que não sofreu qualquer ‘break’ no Arthur Ashe Stadium. O próximo duelo do helénico, de 22 anos, é com o croata Borna Coric.



Já o germânico Alexander Zverev, quinto pré-designado e número sete mundial, foi obrigado a trabalhos redobrados ante o norte-americano Brandon Nakashima (223.º ATP), que só cedeu a passagem à terceira ronda em quatro ‘sets’, pelos parciais de 7-5, 6-7 (8-10), 6-3 e 6-1, em duas horas e 55 minutos.



Consumado o triunfo, no mesmo dia em que o belga David Goffin (10.º ATP) afastou o sul-africano Loyd Harris, por 7-6 (8-6), 4-6, 6-1 e 6-4, Zverev vai marcou encontro na fase seguinte com o francês Adrian Mannarino, 32.º cabeça de série, que derrotou o norte-americano Jack Sock por 7-6 (7-5), 7-5 e 6-2.



Na competição feminina, a número três mundial e primeira pré-designada, Karolina Pliskova, foi surpreendida pela francesa Caroline Garcia, antiga ‘top 5’, e acabou afastada na segunda ronda do US Open em duas partidas, por 6-1 e 7-6 (7-2), ao cabo de uma hora e 33 minutos.



A japonesa Naomi Osaka, campeã do US Open em 2018 e número 9 da hierarquia WTA, por sua vez, não deu qualquer tipo de esperança à italiana Camila Giorgi (74.º WTA), que acabou derrotada por 6-1 e 6-2, em uma hora e 10 minutos. Na terceira jornada, Osaka terá pela frente a ucraniana Marta Kostyuk.



À semelhança da nipónica, a checa Petra Kvitova, sexta cabeça de série, também só precisou de duas partidas para se impor à ucraniana Kateryna Kozlova, por 7-6 (7-3) e 6-2, e assegurar a passagem à terceira ronda e um confronto com a norte-americana Jessica Pegula (63.ª WTA), após a vitória desta diante da belga Kirsten Flipkens, pelos parciais de 7-6 (7-1), 6-7 (3-7) e 6-3.