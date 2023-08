US Open. Frederico Silva eliminado no "qualifying"

Frederico Silva, 230.º do ranking mundial, foi batido pelo 373.º da hierarquia pelos parciais de 3-6, 6-1 e 6-4, num encontro que teve a duração de uma hora e 50 minutos.



O tenista das Caldas da Rainha, de 28 anos, procurava juntar-se a Nuno Borges no quadro principal de singulares do último Grand Slam do ano, mas acabou eliminado na primeira ronda do "qualifying".



O atual número dois nacional só por uma vez disputou o quadro principal de um "major", na Austrália, em 2021.