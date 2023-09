US Open. Iga Swiatek "cai" nos oitavos de final

Swiatek, que não tinha cedido um único "set" nas três primeiras partidas nesta edição do Grand Slam nova-iorquino, perdeu frente a Jelena Ostapenko, da Letónia, número 21 do ranking ATP, por 3-6, 6-3 e 6-1 em uma hora e 48 minutos.A polaca de 22 anos perdeu todas as quatro partidas que disputou até agora na carreira contra Ostapenko, vencedora de Roland Garros em 2017.A letã de 26 anos qualificou-se pela primeira vez para os quartos de final em Flushing Meadows, onde irá defrontar a jovem norte-americana Coco Gauff, de 19 anos, sexta na classificação ATP.Swiatek, que triunfou no Grand Slam parisiense este ano, era a número um do ranking feminino desde abril de 2022, mas irá perder a liderança após 75 semanas no topo, assim que o Open dos Estados Unidos terminar.A nova líder passará a ser a atual número dois, a bielorrussa Aryna Sabalenka, que venceu o Open da Austrália deste ano e irá hoje enfrentar a russa Daria Kasatkina, número 14 do ranking mundial, nos oitavos de final em Flushing Meadows.