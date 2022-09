US Open - Iga Swiatek e Ons Jabeur estreiam-se na final em Nove Iorque

A número um mundial, Iga Swiatek, e a tunisina Ons Jabeur, quinta colocada no ‘ranking’ WTA, ultrapassaram quinta-feira as meias-finais do Open dos Estados Unidos e vão se estrear no encontro do título, em Nova Iorque.