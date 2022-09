US Open - Khachanov passa por Kyrgios rumo aos "quartos", Gauff fora

Já depois do apuramento do norueguês Casper Ruud, que luta pelo estatuto de número um mundial, a sessão noturna no Arthur Ashe Stadium colocou frente a frente Nick Kyrgios, campeão de Wimbledon, e Karen Khachanov, vice-campeão olímpico, que acabou por levar a melhor em cinco ‘sets’, por 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3-7) e 6-4.



Num encontro de altos e baixos, o moscovita registou 63 ‘winners’, 30 dos quais ases, e 31 erros não forçados, enquanto o adversário contabilizou 75 pontos ganhantes, sendo que 31 foram ases, contra 58 faltas não provocadas.



Consumado o triunfo em três horas e 39 minutos, Karen Khachanov, número 31 do mundo, garantiu a presença nas suas primeiras meias-finais de um torneio do Grand Slam, em Flushing Meadows, onde nunca havia logrado passar a terceira ronda em seis participações anteriores.



“Consegui, consegui, estou mesmo orgulhoso de mim. Estive focado do princípio ao fim. Foi um encontro de loucos, mas vim preparado para lutar e jogar cinco ‘sets’” confessou em ‘court’ o semifinalista.



No embate de acesso à final, o tenista russo, de 26 anos, vai defrontar Casper Ruud, sétimo colocado no ‘ranking’ ATP, mas com chances de atingir o topo da hierarquia, caso vença o Open dos Estados Unidos.



Será o segundo encontro entre ambos, sendo que o escandinavo levou a melhor no primeiro, no Masters 1.000 de Roma, em 2020.



Na prova feminina, a francesa Caroline Garcia, número 17 WTA, bateu a favorita da casa, Coco Gauff, de 18 anos, em apenas duas partidas, com o resultado de 6-3 e 6-4, e assegurou assim a qualificação inédita para umas meias-finais de um ‘major’.



No Arthur Ashe Stadium, a gaulesa assinou 24 ‘winners’ face a 22 erros não forçados, contra os 18 pontos ganhantes e 24 faltas não provocadas da adversária (12.ª WTA), e em uma hora e 37 minutos alcançou o seu 13.º triunfo consecutivo, após a vitória no WTA de Cincinnati.



Na ronda seguinte, Caroline Garcia, terceira francesa na Era Open a atingir as meias-finais em Nova Iorque desde Amelie Mauresmo, em 2002 e 2006, e Mary Pierce, em 2005, vai medir forças com Ons Jabeur (5.ª WTA), primeira jogadora da Tunísia e África a conquistar um título WTA 1.000 (Madrid) e a primeira mulher árabe a atingir as meias-finais e final de um torneio do Grand Slam, feito alcançado em Wimbledon.