US Open. Medvedev apura-se para os quartos de final

Vencedor do "major" nova-iorquino em 2021, Medvedev começou mal o encontro dos oitavos de final contra o número 13 do ranking ATP, perdendo o primeiro parcial por 2-6.”, disse Medvedev, referindo-se ao calor húmido que envolveu Flushing Meadows, em Nova Iorque, na noite de segunda-feira.”, disse Medvedev, que recorreu a um inalador no primeiro "set".O russo, que tinha perdido nos oitavos de final dos Open dos Estados no ano passado, venceu os três parciais seguintes por 6-4, 6-1, 6-2, fechando a partida em duas horas e 39 minutos.”, explicou Medvedev, acrescentando que também se sentiu “cada vez melhor” fisicamente à medida que a partida avançava.Nos quartos de final do último Grand Slam da temporada, o tenista vai defrontar o compatriota russo Andrey Rublev, número oito do mundo, que é também padrinho da filha de Medvedev.Rublev venceu o britânico Jack Draper, 123.º no ranking ATP, nos oitavos de final por 6-3, 3-6, 6-3 e 6-4.", previu Medvedev. “”, acrescentou.Dos sete encontros entre os rivais russos, Medvedev venceu cinco, mas Rublev venceu dois dos últimos três jogos.