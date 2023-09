US Open. Medvedev está na terceira ronda

O russo ganhou ao 69.º do mundo por 6-2, 6-2, 6-7 (6/8) e 6-2 na quinta-feira à noite.Medvedev vai defrontar agora o argentino Sebastian Baez (32.º classificado do ranking ATP) no sábado, encontro que dá acesso aos oitavos de final.O russo de 27 anos, que venceu o torneio em Flushing Meadows em 2021 ao bater Novak Djokovic, é considerado um dos poucos jogadores que pode perturbar o cenário esperado de outro confronto final entre o sérvio de 36 anos e Carlos Alcaraz, de 20 anos.O sorteio colocou Medvedev potencialmente no caminho do espanhol nas meias-finais.