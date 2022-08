US Open. Pedro Sousa eliminado no "qualifying"

Pedro Sousa venceu o primeiro "set", por 6-4, mas perdeu os seguintes, por 6-1 e 7-5, depois de ter sofrido uma quebra de serviço quando estava empatado 5-5.



Com a derrota do tenista natural de Lisboa, de 34 anos, Nuno Borges, 107.º do mundo, é o único português resistente no "qualifying" do "major" nova-iorquino, depois de ter batido o norte-americano Govind Nanda, 372.º do mundo, por duplo 6-4, em uma hora e 24 minutos.



O tenista maiato, de 25 anos, vai defrontar o italiano Francesco Maestreli, 202.º, na terceira e última ronda da qualificação do US Open, naquela que pode ser a sua terceira presença seguida em torneios do "Grand Slam", depois de Roland Garros e Wimbledon.



João Sousa, número um português e 59.º do mundo, tem entrada direta no quadro principal quarto e último "Grand Slam" da temporada, que vai ser disputado entre segunda-feira e 11 de setembro.