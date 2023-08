O tenista dinamarquês Holger Rune, número quatro do mundo, foi eliminado na primeira ronda do Open dos Estados Unidos, o último "major" da temporada, ao perder com o espanhol Roberto Carballes Baena, em quatro sets.

Perante o 63.º classificado do ranking ATP, Rune foi derrotado pelos parciais de 3-6, 6-4, 3-6 e 2-6, num encontro que durou duas horas e 42 minutos e em que o nórdico terminou com algumas dificuldades físicas.



Após superar o quarto cabeça-de-série do último Grand Slam do ano, Carballes Baena vai defrontar na segunda ronda o vencedor do duelo entre o russo Aslan Karatsev (77.º do mundo) e o checo Jiri Lehecka (29.º).