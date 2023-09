US Open. Sabalenka pela primeira vez na final

Sabalenka, que não tinha perdido um único "set" neste último Grand Slam da temporada, começou mal as meias-finais, com Keys a conquistar o primeiro parcial por 6-0.A bielorrussa de 25 anos, pela terceira vez consecutiva nas meias-finais do "major" nova-iorquino, ganhou os dois "sets" seguintes por 6-7 (1-7) e 6-7 (7-10), em duas horas e 32 minutos.Keys, de 28 anos, que marca presença pela sexta vez na carreira nas meias-finais de um "major", falhou o regresso à final em Flushing Meadows, Nova Iorque, onde já esteve em 2017.Além disso, a derrota de Keys, 17.ª na classificação mundial, acabou com um sonho de uma final totalmente norte-americana.Isto porque, na outra meia-final, a jovem norte-americana Coco Gauff, de 19 anos, número seis do mundo, bateu a checa Karolina Muchova, 10.ª no ranking WTA, por 6-4 e 7-5.Além de disputar a final contra Gauff, Sabalenka já tem garantida a subida à liderança da classificação após o final do torneio.