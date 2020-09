US Open: Serena, Thiem e Medvedev na terceira ronda, Murray perde

Numa jornada sem grandes sobressaltos, o aniversariante Dominic Thiem, segundo cabeça de série em Flushing Meadows e número três do ‘ranking’ mundial, festejou os 26 anos no Arthur Ashe Stadium com uma vitória sobre o indiano Sumit Nagal em três rápidos ‘sets’, pelos parciais de 6-3, 6-3 e 6-2.



“Estive a jogar bem. Tinha um bom plano para o encontro. Ele é muito perigoso quando consegue dominar o jogo com a sua direita. Estive precisamente a evitar isso. Ele também tem umas pernas muito, muito rápidas, e eu tentei jogar o meu mais rápido ténis para mantê-lo ao fundo do ‘court’. Fiz um bom trabalho”, explicou o austríaco, que vai agora defrontar o croata Marin Cilic, campeão em Nova Iorque em 2014.



Tal como Thiem, que há um ano havia perdido na primeira ronda, o russo Daniil Medvedev, finalista da edição de 2019 do US Open, não encontrou dificuldades para impor o seu jogo e bater o australiano Christopher O’Conner (116.º ATP), por 6-3, 6-2 e 6-4, em duas horas e 15 minutos.



Enquanto Medvedev, número cinco mundial, marcou encontro na ronda seguinte com o ‘wild card’ norte-americano, J.J. Wolf, após a vitória deste ante o espanhol Roberto Carballes Baena, por 6-2, 6-4 e 6-3, Roberto Bautista Agut (11.º ATP) superou o sérvio Miomir Kecmanovic, por 6-3, 3-6, 6-3 e 6-4, e vai medir forças com o canadiano Vasek Pospisil, que bateu o compatriota Milos Raonic, pelos parciais de 6-7 (1-7), 6-3, 7-6 (7-4) e 6-3.



Sorte distinta teve o britânico Andy Murray, que, após recuperar de uma desvantagem de dois ‘sets’ para ganhar na ronda inaugural em cinco partidas diante o japonês Yoshihito Nishioka, acabou por ceder perante o canadiano Felix Auger-Aliassime, o mais jovem a integrar o ‘top 25’ da hierarquia mundial desde o australiano Lleyton Hewitt em 1999.



Andy Murray, de 33 anos, campeão do US Open em 2012 e ex-líder do ‘ranking’ ATP, não teve argumentos para contrariar a maior frescura física de Auger-Aliassime, de 20 anos, que assegurou, pela primeira vez na carreira, a qualificação para a terceira ronda, ao assinar 24 ‘ases’ e 52 ‘winners’, face aos 30 erros não forçados, e vencer por 6-2, 6-3 e 6-4.



Assim como o britânico, o búlgaro Grigor Dimitrov, 14.º cabeça de série, também foi eliminado naquele que foi o encontro mais longo do US Open, até ao momento, pelo húngaro Marton Fucsovics, pelos parciais de 7-6 (7-5), 6-7 (4-7), 6-3, 4-6 e 1-6, em quatro horas e 50 minutos.



Na competição feminina, a norte-americana Serena Williams, seis vezes campeã em Nova Iorque, continua a ser bem-sucedida na sua tentativa de conquistar o 24.º ‘major’ da carreira, ao afastar mais uma adversária do caminho, no caso a russa Margarita Gasparyna, por 6-2 e 6-4.



Graças ao triunfo, Serena Williams, terceira pré-designada, vai defrontar na terceira ronda a compatriota e também campeã do US Open, em 2017, Sloane Stephens, que ultrapassou a bielorrussa Olga Govortsova, por duplo 6-2, em apenas uma hora e cinco minutos.



Numa jornada em que Sofia Kenin, campeã do Open da Austrália, confirmou o seu favoritismo diante a canadiana Leylah Fernandez em dois ‘sets’, por 6-4 e 6-3, a bielorrussa Victoria Azarenka surpreendeu a compatriota Aryna Sabalenka, número 11 da hierarquia WTA, e alcançou o triunfo, pelos parciais de 6-1 e 6-3.