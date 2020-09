US Open: Três tenistas franceses isolados testam negativo à covid-19 e vão jogar

Kristina Mladenovic, Adrian Mannarino e Édouard Roger-Vasselin tiveram resultados negativos no teste ao novo coronavírus e vão poder continuar em prova, ainda que cumprindo regrar mais rígidas do que os restantes competidores, revelou a Federação de Ténis dos Estados Unidos (USTA).



Isto, no mesmo dia em que a entidade anunciou ter multado dois tenistas, o austríaco Dominic Thiem (número dois mundial) e o acima mencionado Adrian Mannarino, devido à violação dos protocolos do Open dos Estados Unidos por parte de elementos das suas equipas.



Thiem foi multado em 1.500 dólares (1.258 euros), por falha no uso obrigatório de máscara de um membro não especificado do seu 'entourage', enquanto Mannarino vai ter de pagar 2.500 dólares (2.100 euros), não tendo sido ainda avançada a explicação para a punição.



No domingo, Benoît Paire, 23.º tenista do 'ranking' mundial e 17.º cabeça de série do torneio, foi afastado do segundo ‘major’ da temporada, por estar infetado com o novo coronavírus, e a organização traçou imediatamente uma linha de relações próximas do francês dentro da ‘bolha’ de Flushing Meadows, onde está a decorrer o US Open.