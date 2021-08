Uzebequistão surpreende seleção de futsal de Portugal e vence por 3-1

André Coelho (24 minutos) adiantou Portugal, mas a seleção do Uzbequistão deu a volta ao marcador e venceu com golos Nishonov (25), Choriev e Khamorev, ambos no último minuto da partida numa altura em que Portugal apostava no 'cinco para quatro'.



Na primeira parte prevaleceu a eficácia defensiva das duas equipas, a fecharem bem o caminho para as respetivas balizas, e na qual Portugal falhou muitos passes em situações de transição rápida acabando por não conseguir criar situações de finalização.



Aos sete minutos, Pauleta teve a melhor chance de golo da equipa das ‘quinas’ em todo o primeiro tempo, mas, isolado, tentou colocar o remate e não acertou na baliza de Umarov. Respondeu o Uzbequistão, aos oito minutos, com Mashrab Adilov a não conseguir a emenda para a baliza numa situação de dois contra um frente ao guarda-redes Edu.



No segundo tempo, André Coelho, aos 24 minutos, finalizou com um remate forte após passe de Zicky e ainda adiantou Portugal, mas o Uzbequistão, sempre mais perigoso nas abordagens à baliza portuguesa, aproveitou uma saída em falso de Edu para, aos 25 minutos, restabelecer a igualdade.



Os comandados de Jorge Braz continuaram a errar muitos passes e raras foram as ocasiões em que consegui uma jogada com princípio, meio e fim.



Nos minutos finais, o técnico nacional apostou no cinco para quatro que viria a ser fatal, com o Uzbequistão a aproveitar duas recuperações de bola e, de baliza aberta, marcar e conquistar a primeira vitória de sempre frente a Portugal.



Depois de Portugal de três triunfos nesta fase de preparação, frente ao Japão (3-2), Venezuela (2-1) e Angola (4-3), a primeira derrota com o Uzbequistão, seleção que vai marcar presença no mundial na Lituânia.



A seleção das ‘quinas’ volta a jogar no domingo, frente à Costa Rica, em jogo marcado para as 19:00, de novo no Pavilhão Cidade de Viseu.







Jogo no Pavilhão Cidade de Viseu, em Viseu.



Portugal - Uzbequistão, 1-3.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, André Coelho, 24 minutos.



1-1, Nishonov, 25.



1-2, Choriev, 40.



1-3, Khamorev, 40.







Sob arbitragem de Filipe Duarte e Cristiano Santos (Portugal), as equipas alinharam:



- Portugal: Bebé, Afonso, Erick Mendonça, Pany Varela e Tiago Brito. Jogaram ainda Edu, André Coelho, Bruno Coelho, Miguel Ângelo, Ricardinho, Vítor Hugo, Tomás Paçô, Fábio Cecílio, Zicky, João Matos e Pauleta.



Treinador: Jorge Braz.



- Uzbequistão: Ravshan Elibaev, Ilkhomjon Khamroev, Anaskhon Rakhmatov, Davron Choriev e Khusniddin Nishonov. Jogaram ainda Rustam Umarov, Abbos Elmurodov, Mashrab Adilov, Ikhtiyor Ropiev, Muzaffar Akhadjonov, Dilshod Rakhmatov, Elbek Tulkinov, Akbar Usmonov, Shakhzodjon Sadiev, Khushnur Erkinov e Sunatulla Juraev



Treinador: Bakhodir Akhmedov.







Ação disciplinar: Cartão amarelo para Erick Mendonça, aos 30 minutos.



Assistência: 262 espetadores.