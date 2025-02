Vacek é o primeiro líder da Volta à Comunidade Valenciana, Almeida fecha top 10

A equipa norte-americana foi a melhor no final dos 34,3 quilómetros, com início e final em Orihuela, cortando a meta em 39.19 minutos.



Vacek tornou-se assim o primeiro líder da prova, empatado em tempo com os companheiros Jonathan Milan e Daan Hoole, respetivamente segundo e terceiro da geral.



A 47 segundos chegou a Jayco AlUla do australiano Ben O’Connor, o mais bem classificado dos candidatos à geral, na sétima posição, e a 50 a UAE Emirates de João Almeida, que é 10.º.



Na estreia em 2025, o líder da UAE Emirates tem os homens da Red Bull-BORA-hansgrohe, nomeadamente Aleksandr Vlasov e Jai Hindley, a um segundo.



Entre os restantes portugueses, Nelson Oliveira (Movistar) é 26.º classificado, a 1.06 minutos de Mathias Vacek, enquanto Ivo Oliveira perdeu o contacto com os seus companheiros da UAE Emirates e é 44.º, a 1.51.



O campeão olímpico de madison Iúri Leitão é 75.º, a 2.46 minutos, depois de a sua Caja Rural ter sido 13.ª no ‘crono’.



Na quinta-feira, a segunda etapa liga La Nucía à contagem de primeira categoria de Benifato, no total de 166 quilómetros.