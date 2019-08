Vaga para Tóquio2020 com medalha de prata é um "sonho"

Lusa Comentários 22 Ago, 2019, 20:23 | Outras Modalidades

"É um sonho. O objetivo era integrar a final e conseguir uma das seis vagas para os Jogos. Conseguir e com direito a `carica` é espantoso. O segundo lugar é um sonho, o meu melhor resultado de sempre", congratulou-se.

Em declarações à agência Lusa, o atleta, que completa 39 anos em outubro e que fez história ao estrear a paracanoagem portuguesa nos Jogos Paralímpicos, considera que este resultado lhe permite "continuar a acreditar e a evoluir" até à competição no Japão, à qual chegará com igual ambição.

"Lutei por este sonho. A minha vida é só treinar, pois abdiquei de querer um emprego para ter este objetivo. Tentei o caiaque para o Rio2016, mas era muito difícil. Mudei para a canoa, com quotas mais justas, e têm sido quatro anos muito árduos, mas finalmente veio este excelente resultado internacional e a vaga para Tóquio. É um sonho", insistiu.

Noberto Mourão esteve sempre na cabeça da prova, que dividiu com o brasileiro Luís Silva, campeão paralímpico, que o venceu por 1,14 segundos, com direito a abraço no final.

"Damo-nos muito bem com a seleção do Brasil. Quando cheguei à Hungria tive problemas com a pagaia e foi um brasileiro que me emprestou uma. Somos uma família, estamos todos unidos. Adversários na água, mas amigos cá fora, pelo que no fim o decidi abraçar. É normal", frisou.

O atleta deseja que este resultado permita à paracanoagem seguir os caminhos de êxito internacional da canoagem -- "espero que comecem a olhar também para nós, pois estamos todos para o mesmo e merecemos o reconhecimento" -- e inspire mais jovens com problemas a apostar no desporto.

"Mais do que um desporto, a canoagem faz com que tenha uma saúde melhor, a todos os níveis. Desporto não é só alta competição, pois ajuda em tudo na minha vida. Há que aproveitar tudo o que desporto nos traz de bom", vincou.

A Lusa viaja a convite da Federação Portuguesa de Canoagem.

