Valentin Ferron ganha no Dauphiné, Wout van Aert mantém liderança confortável

O ciclista francês Valentin Ferron (TotalEnergies) venceu, isolado no final, a sexta etapa do Critério Dauphiné, na qual o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) manteve a confortável vantagem.