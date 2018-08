Valentino Balboni, Cyril Neveu, Pedro Lamy e Villas-Boas vão estar no Caramulo

Lusa Comentários 28 Ago, 2018, 17:16 | Outras Modalidades

O Caramulo Motorfestival, que vai animar a Serra do Caramulo de 07 a 09 de setembro, é desde este ano organizado pelo Museu do Caramulo em parceria com o Automóvel Club de Portugal.



Segundo a organização, o evento vai "contar com uma longa lista de pilotos convidados, a participar na Rampa Histórica do Caramulo".



"Desde a fórmula 1 ao motociclismo, os pilotos em prova terão oportunidade de competir, fazer demonstrações e ainda ter um contacto direto com o público durante todo o fim de semana, além de uma sessão de autógrafos", acrescenta.



Entre estes pilotos estão o italiano Valentino Balboni, piloto de teste chefe da Lamborghini desde 1968 e atual embaixador da marca, e o francês Cyril Neveu, que venceu cinco vezes o Paris-Dakar, incluindo a primeira edição da prova, em 1979.



"O evento vai contar também com a presença de Pedro Lamy, um dos mais reconhecidos nomes do automobilismo português, tanto aquém, como além-fronteiras, e que já passou, e pontuou, na Fórmula 3000, Fórmula 1, DTM, 24 Horas de Le Mans e 24 Horas de Nürburgring", avança a organização.



Também estará no Caramulo André Villas-Boas, que é apaixonado por automóveis clássicos e desportivos e já participou em provas como a Baja Portalegre 500 de 2016 ou o mítico Rally Dakar.



"Como é já tradição, não vem só. Consigo estarão também o seu pai, Luís Filipe Villas-Boas, e o seu tio, Pedro Villas-Boas, conhecido piloto, que chegou a correr no Paris-Dakar", acrescenta.



Ao Caramulo vão deslocar-se ainda várias figuras de renome do motociclismo, da Fórmula 1, do Endurance e do Todo-o-Terreno, como Francisco Sande e Castro, Joaquim Rino, Mário Barbosa, Pedro Salvador, Rosário Sottomayor, Carlos Palma, Filipe Lourenço, Miguel Bilhota e Dinis Borges.