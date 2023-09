Valgonen sobe à liderança da Volta a Portugal feminina após triunfo de Anguela

Numa chegada em pelotão compacto, Eva Anguela foi claramente a mais forte no final dos 85 quilómetros entre Loures e Vila Franca de Xira, erguendo os braços diante da compatriota Susana Pérez (Cantabria Deporte-Rio Miera) e da russa Valeria Valgonen, segunda e terceira, respetivamente, com as mesmas 2:21.53 horas da vencedora.



"Estou muito feliz. Sabia que era uma etapa em que, se sofresse, poderia passar bem os topos e chegar com força para discutir a etapa. Foi possível, graças à equipa, que me ajudou para poder estar bem colocada. O meu objetivo será tentar ganhar todas as etapas que terminem ao sprint", assumiu a ciclista espanhola da Matos Mobility-Optiria, citada em comunicado da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).



Graças às bonificações distribuídas na meta, Valeria Valgonen destronou a sua colega equatoriana Miryam Nuñez da liderança da geral, com a vencedora do prólogo, que até tentou defender a amarela, ao amealhar dois segundos num sprint intermédio, a descer ao segundo lugar, a dois segundos.



"Senti-me bem ao longo de toda a etapa e tive a ajuda das minhas colegas. Estou muito feliz por ter a camisola amarela e espero poder mantê-la até final, mas o importante é o resultado da equipa e iremos lutar por ganhar todas as etapas restantes", antecipou a russa da Massi-Tactic.



Na terceira posição está a britânica Freya Rawlins (Soltec Team Costa Calida), agora a quatro segundos da nova camisola amarela.



Beatriz Roxo (Cantabria Deporte-Rio Miera) é a melhor portuguesa na geral, no quarto lugar, a 14 segundos de Valgonen, com o top-10 a incluir ainda mais duas ciclistas nacionais: Cristiana Valente (Glassdrive-Chanceplus-Allegro) é sétima, a 20, e Vera Vilaça (Massi-Tactic) é 10.ª, a 24.



Na sexta-feira, a segunda etapa da Volta a Portugal feminina vai ligar o Museu do Ciclismo Joaquim Agostinho, em Torres Vedras, ao Museu do Ciclismo, nas Caldas da Rainha, no total de 100,4 quilómetros.