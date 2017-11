Valteri Bottas na `pole position` do Grande Prémio de Abu Dhabi de Fórmula 1

Lusa 25 Nov, 2017, 15:40 | Outras Modalidades

Valteri Bottas conquistou a sua quarta 'pole position' desde que ingressou na Fórmula 1 - a terceira da temporada, depois de completar os 5.554 metros do circuito na capital dos Emirados Árabes Unidos em 1.36,231 minutos, menos 172 milésimos do que o seu colega de equipa Lewis Hamilton, que no Grande Prémio do México conquistou matematicamente o seu quarto título de campeão do mundo.



Na segunda linha da grelha de partida partirá o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que em 12 de novembro deu um passo de gigante rumo ao segundo lugar do Mundial, ao conquistar no Brasil o 47.º triunfo da sua carreira (está a 43 pontos do britânico).



O australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), por seu turno, partirá para a 20.ª e última prova da temporada em quarto lugar.



No campeonato, Hamilton é primeiro, com 345 pontos, Vettel segundo, com 302, Bottas terceiro, com 280, Ricciardo quarto, com 200, e Raikkonen quinto, com 193.



Lewis Hamilton conquistou a 29 de outubro, na Cidade do México, o seu quarto o Mundial de Fórmula 1, apesar de ter sido apenas nono na capital mexicana.



Hamilton, que já tinha arrebatado o Mundial em 2008, 2014 e 2015, igualou os quatro títulos do francês Alain Prost e do alemão Sebastian Vettel, ficando apenas atrás do alemão Michael Schumacher (sete) e do argentino Juan Manuel Fangio (cinco).