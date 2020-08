Valtteri Bottas renova com equipa Mercedes de Fórmula 1 até final de 2021

Na equipa desde 2017, ano em que substituiu o então recém-coroado campeão mundial Nico Rosberg, Bottas soma oito vitórias.



"Estou muito feliz por permanecer na Mercedes em 2021 e dar continuidade ao sucesso que já construímos", frisou o companheiro de equipa do britânico Lewis Hamilton, campeão mundial em título e líder do campeonato de 2020.



O austríaco Toto Wolff, diretor geral da equipa, acredita que esta época Bottas tem estado "na melhor forma de sempre, tanto no desempenho em pista como física e mentalmente".



"É segundo no campeonato, foi vice-campeão e desempenha um papel muito importante no desempenho da equipa", frisou o responsável, adiantando que a Mercedes tem ao seu dispor “a melhor dupla de pilotos da atualidade”.



Em 2020, Valtteri Bottas venceu a prova de abertura do novo calendário, reformulado devido à pandemia de covid-19, que se realizou na Áustria, em 05 de julho.



Após quatro jornadas já disputadas, Bottas é segundo classificado, com 58 pontos.



A quinta jornada disputa-se domingo, no circuito britânico de Silverstone.