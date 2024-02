Van Aert dá segunda vitória seguida à Visma-Lease a Bike em clássicas belgas

Um dia depois de o esloveno Jan Tratnik ter vencido a clássica Omloop Het Nieuwsblad, Van Aert, que tinha sido terceiro no sábado, fez valer a sua melhor ponta final para triunfar em 4:20.58 horas, após 196,4 quilómetros, entre Kortrijk e Kuurne, conseguindo o segundo triunfo da época, depois da vitória na terceira etapa da Volta ao Algarve.



Tal como no sábado foi um ciclista da UAE Emirates a terminar na segunda posição, desta feita o belga Tim Wellens, que gastou o mesmo tempo do compatriota, tal como o campeão espanhol Oier Lazkano (Movistar).



O domínio da Visma-Lease a Bike no fim de semana de abertura das clássicas na Europa foi comprovado com o quarto lugar do francês Christophe Laporte, a liderar o pelotão, a 1.27 minutos do companheiro de equipa.



Os três ciclistas isolaram-se na frente da corrida a pouco menos de 90 quilómetros da meta, inicialmente com a companhia do neozelandês Laurence Pithie (Groupama-FDJ), e conseguiram a melhor média horária em 76 edições da corrida, com 45,147 km/h.



O português António Morgado (UAE Emirates) esteve perto de conseguir entrar com o pelotão, mas acabou na 48.ª posição, a 1.39 minutos de Van Aert.