Van Rensburg iliba Rui Costa da sua queda na Volta à Arábia Saudita

", começou por escrever o ciclista da NTT Pro Cycling na sua conta na rede social Twitter.Van Rensburg assume que a queda foi iniciada por si, ao tocar com a roda na bicicleta do companheiro de equipa que seguia à sua frente, um toque que o desequilibrou.", detalhou.O sul-africano, que venceu duas etapas da Volta a Portugal em 2012, disse ter-se apercebido de que o português da UAE-Emirates, que é segundo na geral, poderia ter problemas com os comissários da corrida, que poderiam inclusive tê-lo expulsado.", observou, dizendo esperar que o assunto fique encerrado.

Já na quarta-feira, Rui Costa tinha salientado que o seu gesto tinha sido de proteção e revelado que Van Rensburg tinha falado com ele após a segunda etapa para esclarecer que a queda tinha sido motivada por um toque de outro ciclista.