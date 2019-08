Van Wolfswinkel tem aneurisma cerebral

Lusa Comentários 15 Ago, 2019, 21:50 | Outras Modalidades

“Nos últimos minutos do jogo [da primeira mão da terceira pré-eliminatória] da Liga dos Campeões, com o LASK Linz, sofri uma pancada na cabeça. Depois do jogo, a equipa médica do Basileia apercebeu-se a gravidade da lesão e fui para o hospital, onde me foi diagnosticada uma concussão”, disse Van Wolfswinkel, num vídeo publicado na página de Facebook do Basileia, clube suíço em que alinha o holandês.



Exames complementares concluíram que o avançado, de 30 anos, tem um aneurisma no cérebro.



“Após ter feito vários exames, foi-me diagnosticado um aneurisma no cérebro. Vou precisar de tratamento, o que significa que não poderei jogar futebol durante um longo período. Neste momento, ainda não conseguimos adiantar quando poderei voltar a jogar, mas é certo que não o poderei fazer, pelos menos, nos próximos seis meses”, adiantou.



Van Wolfswinkel explicou que a lesão nada tem a ver com a pancada sofrida no decorrer da partida com o LASK Linz, uma vez que já tinha o aneurisma “há algum tempo”: “Nunca tive sintomas, por isso não tinha sido descoberto até agora.”



O ponta-de-lança holandês disse sentir-se “agradecido por o aneurisma ter sido descoberto a tempo”, pelo que, agora, pretende “recuperar o melhor possível” para poder fazer o que mais gosta, “que é jogar futebol”.



Ricky van Wolfswinkel, que joga no Basileia desde 2017, representou o Sporting nas temporadas 2011/12 e 2012/13, tendo disputado 88 partidas e marcado 45 golos com a camisola ‘leonina’.