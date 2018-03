Vanessa Fernandes voltou às provas de triatlo

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Mar, 2018, 08:33 / atualizado em 10 Mar, 2018, 08:33 | Outras Modalidades

A mais medalhada triatleta portuguesa em taças do mundo, com 21 vitórias, completou a prova com 01:01:50.



A australiana Ema Jefcoa conquistou o primeiro lugar do pódio, com 00:59:35, seguida da norte-american Kirsten Kasper, com 00:59:51, e da italiana Angelica Olmo, com 01:00:00.



A próxima competição da portuguesa - que regressou o ano passado ao triatlo depois de um interregno de sete anos - será na Nova Zelândia, em New Plymouth, no próximo dia 25 de março.