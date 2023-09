Vanessa Marina ganha o bronze na World Battle de breaking

Após os quartos de final alcançados nos Jogos Europeus, decorridos em junho, na Polónia, a leiriense, atleta do Porto Breaking Club, voltou a obter um resultado positivo, que a deixa com uma das 40 vagas praticamente assegurada para a Qualifier Series, competição a realizar-se entre março e junho de 2024, donde sairão 10 das 16 apuradas para os Jogos Olímpicos.



Num percurso praticamente imaculado, Vanessa Marina apenas foi derrotada diante da vencedora da competição e campeã europeia, a "b-girl" lituana Dominika Banevič, nas meias-finais, perdendo todas as três rondas, com resultados desfavoráveis de 6-3, 7-2 e 9-1 nas respetivas votações.



Em declarações à margem do evento, Vanessa Marina assumiu que “não partiu confiante”, mas o apoio das pessoas que a envolvem permitiu-lhe “obter a mentalidade correta” para chegar a um histórico terceiro lugar e admitiu que o fator casa lhe trouxe alguma pressão durante a prova.



Quanto às expectativas geradas a seu respeito, numa altura em que é uma forte candidata a ser novidade na comitiva olímpica portuguesa, a "b-girl" não esconde o peso da responsabilidade perante uma oportunidade que poderá ser única na carreira.



“Preocupa porque é um marco importante, principalmente porque estou a competir com miúdas de praticamente metade da minha idade (31 anos) e que têm mais Jogos Olímpicos pela frente. Vamos ver como este corre para mim e, dependendo desse, vejo se faço o próximo”, frisou.



Foi a primeira vez que a competição integrou a World Series – Breaking for Gold, a quarta de cinco provas que têm o maior peso para a qualificação olímpica, e, segundo a organização, “marcaram presença cerca de 300 atletas de mais de 60 países”, em ano marcado pela celebração dos 50 anos da cultura hip hop, que tem no breaking uma das suas vertentes, e os 20 dos Momentum Crew, grupo português condecorado internacionalmente e parte organizadora do evento.



À parte da competição, o evento continuará até 3 de setembro, na Alfândega do Porto, com várias ações como o mercado, com mais de 80 expositores, ‘workshops’, exposições, ‘sunsets’, demonstrações de rua, festas e espetáculos.