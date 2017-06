Vardar Skopje sagra-se pela primeira vez campeão europeu de andebol

04 Jun, 2017, 19:46 | Outras Modalidades

O Vardar, que atingiu pela primeira vez o jogo decisivo da 'Champions', depois de nas meias-finais ter eliminado os espanhóis do FC Barcelona, grande favorito à conquista do título, marcou o golo da vitória no último segundo do encontro.



No jogo para a atribuição do terceiro e quarto lugares, também em Colónia, os húngaros do Veszprém impôs-se por 34-30 ao FC Barcelona, que já venceu por nove vezes a principal competição europeia de clubes.