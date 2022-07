Vários feridos em acidente no ciclismo de pista dos Jogos da Commonwealth

O incidente deu-se na sessão da manhã da prova, com o campeão olímpico do omnium, o inglês Matthew Walls, a ser ‘catapultado’ para as bancadas, onde alguns espetadores foram tratados a cortes e abrasões, quando tentava evitar outros ciclistas já caídos.



O acidente, durante a qualificação no scratch, resultou na hospitalização de três ciclistas, designadamente Walls, Matthew Bostock, da Ilha de Man, e o canadiano Derek Gee, com um compatriota deste, Mathias Guillemette, desqualificado por ter causado a queda que ‘lançou’ o incidente.



Segundo um comunicado da federação inglesa, Walls foi suturado na testa, mas “felizmente não sofreu nenhuma lesão de maior”, encontra-se consciente e “alerta”.



A sessão da manhã da modalidade nos Jogos da Commonwealth foi cancelada depois do acidente.