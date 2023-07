Vasco Peso conquista bronze no `tumbling` da Taça do Mundo de Ginástica de Trampolins

Com um exercício de 28.900 pontos, Vasco Peso foi apenas superado pelo ginasta azeri Mikhail Malkin (30.900) e pelo australiano Ethan Mcguinness (29.400), medalhas de ouro e prata, respetivamente.



A ginasta portuguesa Mariana Cascalheira também esteve em destaque ao terminar em quarto lugar a competição (22.600 pontos), assim como Diogo Gomes, que terminou a prova em sexto (27.000).



No duplo minitrampolim, Tiago Sampaio Romão (27.400 pontos) e Alexandra Garcia (24.600) terminaram em quinto lugar, tendo Bruno Oliveira alcançado o sexto (26.800) e Diana Gago o oitavo (21.600).



Em trampolins sincronizados, a dupla composta por Ingrid Maior e Sofia Correia foi quarta, com um exercício de 46.990 pontos, e o par formado por Lucas Santos e Gabriel Albuquerque foi quinto, com 48.780.



Já em trampolim individual, Ingrid Maior fechou a competição em sexto (52.840 pontos) e Gabriel Albuquerque em oitavo (48.610 pontos).



A competição decorreu no Pavilhão Gimnodesportivo de Santarém e contou com a participação de 178 ginastas em representação de 25 nações: Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Azerbaijão, Bélgica, Brasil, Canadá, Cazaquistão, China, Colômbia, Estados Unidos, Finlândia, França, Geórgia, Grécia, Japão, Letónia, México, Nova Zelândia, Polónia, Portugal, Suécia, Ucrânia e Uzbequistão.